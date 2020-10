O tempo em Mato Grosso do Sul seguirá estável nesta quarta-feira (28) com pancadas de chuvas isoladas nas áreas norte e bolsão. Mas a meteorologia indica mudanças que podem ocorrer no tempo já nas primeiras horas de quinta-feira (29).

A previsão para amanhã é de chuva desde cedo, e segundo o Climatempo a situação é de perigo. Há risco de temporais, chuva forte e volumosa, condições atmosféricas favoráveis para ocorrência de vendaval e muitos raios a qualquer hora no centro-sul e oeste do Estado, inclusive na capital Campo Grande, em Ponta Porã, na divisa do estado com o Paraná e toda a região do pantanal. Nestas áreas, o amanhecer será debaixo de muita chuva e rajadas de vento. Há possibilidade de queda de granizo.