A previsão do tempo para esta quinta-feira (20) em Mato Grosso do Sul é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a temperatura mínima prevista é de 14ºC, em Ponta Porã, e a máxima de 33ºC, em Coxim.

Na Capital do Estado, os termômetros devem registrar de 17ºC a 27ºC.

Paulo Fernandes, Comunicação do Governo de MS

Foto: Bruno Rezende