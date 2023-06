Tempo seco provoca baixa umidade para MS nesta quarta-feira

A previsão para a terça-feira (28) indica tempo seco e estável, com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar deve ficar baixa, entre 20% e 40%, por isso a recomendação é para que as pessoas bebam bastante líquido e evitem exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para perigo potencial da baixa umidade do ar, principalmente nas regiões do norte, Pantanal e sudoeste do Estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande, a temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 30°C. Em Dourados, a temperatura varia entre 14°C e 29°C. No leste do Estado, em Anaurilândia os termômetros podem marcar 15°C durante a manhã e 30°C no período vespertino. No sul, Ponta Porã e Iguatemi devem começar o dia com 14°C e atingem os 28ºC.

Na região pantaneira, mínima de 21°C em Corumbá e 16ºC em Aquidauana, máxima de 31ºC em ambos os municípios. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 18°C e atinge os 33°C ao longo do dia. No norte, em Coxim, termômetros ficam entre 17°C e 32°C. No Bolsão, a temperatura em Três Lagoas e Paranaíba varia entre 15°C e 32°C.

João Pedro Flores, do Programa de Estágio Supervisionado