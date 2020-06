CAMPO GRANDE/MS – O depoimento do Militar Alexander Nantes Stein, de 32 anos , aconteceu ontem à tarde por cerca de 1 hora ao delegado João Reis Belo, da 4ª Delegacia de Polícia. O delegado disse à imprensa que, o investigado o tenente Coronel Alexandre Nantes, alegou ter consumido três garrafas de cerveja long neck antes do almoço. Mas, o advogado Pedro Paulo Sperb garantiu que o cliente não bebeu naquele dia, especialmente no período noturno. “Ele iria viajar para Corguinho e uma das razões de não ter bebido é essa”.

O acidente que causou a morte da professora Suellen Vilela Brasil, de 32 anos, ocorreu no último sábado, na Av Guri Marque na região das moreninhas.

Foi a segunda morte causada pelo militar. Em 2012, matou Juan Barros Barbosa, de 24 anos, com um tiro acidental durante uma festa no ano de 2012 em Campo Grande. Na época o foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal culposa, mas prestou depoimentos e foi liberado.

Dessa vez ele está preso está preventivamente preso. Também perdeu o cargo de comandante do 4º Pelotão de Ribas do Rio Pardo (MS).