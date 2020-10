Por William farias /

Acostumado com missões difíceis, O Coronel Komiyama enfrenta mais um desafio, a disputa de uma vaga de vereador na Câmara Municipal de Campo Grande-MS.

O coronel Júlio César Komiyama é um dos nomes que está cotado para alcançar uma vaga de vereador nas eleições de 2020, descendente de japoneses, Komiyama é nascido e criado em Campo Grande. O coronel da Polícia Militar, hoje na reserva, teve atuação marcante em todos os órgãos da administração pública, municipal ou estadual, por onde passou.

O coronel tem 62 anos, vindo de família conservadora, marido, pai e avô, sua mãe foi professora e seu pai protético, foi o responsável pela criação da primeira equipe de Polícia Montada no Estado, além de idealizador dos Militares Ciclistas em Dourados, apoiador do Projeto Florestinha, coordenador de Logística do Hospital Regional, Diretor Presidente da FUNDESPORTE e fundador e Comandante da, respeitada, Tropa Ostensiva de Repressão Armada, a (T.O.R.A).

Segundo o coronel, após pedir a Deus uma direção, decidiu aceitar o convite do MDB para disputar a eleição de vereador em Campo Grande, “como sempre o fiz, ouvi meus apoiadores, amigos e familiares, tomei essa decisão, e aceitei essa missão! Será mais um desafio, “Tenho uma missão e um compromisso com a população campo-grandense”, pois tenho certeza de que através da minha capacidade técnica, experiencia profissional, credibilidade e ética, atuarei de forma honrosa, ciente do tamanho da responsabilidade, comprometimento e dedicação”, disse.

O candidato afirma a importância de o município possuir políticas voltadas à família, “Eu ensinei aos meus filhos que sempre optar pela verdade é a melhor decisão. Sempre orientei da seguinte maneira, nunca minta. sempre diga a verdade. Para mim os jovens da Capital são como meus filhos também! Precisamos trabalhar com metas e fazer nossos jovens terem a oportunidade de escolher e percorrer o caminho certo na vida. O vereador é o elo político que une o povo ao poder público municipal, e tem que trabalhar pela cidade e pelo bem-estar da sua população, Peço a Deus diariamente e estou certo de que não me faltará coragem e disposição para enfrentar mais este desafio”, refletiu.

TRABALHOS, PROJETOS E METAS

Há três décadas servindo a população, ele ressalta que ainda há muito o que se fazer pela sociedade. “Vou utilizar tudo que aprendi nesses anos atuando na Polícia Militar e continuar contribuindo com a comunidade, sempre com o propósito maior de cuidar das pessoas e da família”, disse o Coronel Julio Komiyama.

UMA VIDA DEDICADA À SEGURANÇA PÚBLICA

Na área de segurança pública o coronel foi Comandante e fundador da Tropa Ostensiva de Repressão Armada, a (T.O.R.A), que atuou em um momento crítico da nossa história, Campo Grande tinha várias gangues nos bairros, a T.O.R.A foi a responsável pelo fim desses conflitos de gangues e diminuiu drasticamente roubos e assaltos na capital e até hoje tem sua atuação reconhecida e comentada pela população, quem não lembra da “viatura da Tora”, fazendo ronda pelos bairros.

A T.O.R.A foi o primeiro grupo de Elite da Polícia Militar em Mato Grosso Do Sul, e atuou de 1992 e 1994. A tropa atuava também no interior do Estado, e botou muito medo nos bandidos da época. O coronel também comandou a Polícia Militar Florestal, o comando do Policiamento da Capital, foi comandante da Policia Rodoviária Estadual, comandante do 3º BPM de Dourados, comandante do 2º BPM de Três Lagoas, criador da Polícia Montada de no Estado, criador do Policiamento Ciclístico de Dourados, diretor de segurança da Assembleia Legislativa, como Comandante da CIPTRAN e diretor do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).Exercendo um trabalho elogiado por toda corporação da polícia militar, no DOF garantiu patrulhamentos na fronteira e exerceu serviço de excelência para o Estado combatendo crimes fronteiriços.

ESPORTE E SAÚDE – SEMPRE PENSANDO NO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO

Como diretor Presidente da FUNDESPORTE, foi responsável por traçar as diretrizes na área esportiva no Estado, atuando de 2008 até 2012.

Durante sua gestão, conseguiu atender 77 municípios sul-mato-grossenses, deu visibilidade ao trabalho desenvolvido pela FUNDESPORTE, e realizou importantes competições para crianças, adultos e idosos.

“O esporte é muito importante, porque ele reúne povos independente de raça, cor e religião, o esporte une as pessoas, além também de ajudar economia e cuidar da saúde das pessoas, devemos colocar o esporte no DNA das famílias campo-grandenses”, afirma Komiyama. O coronel também foi diretor Executivo e coordenador de Infraestrutura e Logística do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Rosa Pedrossian.

PROPOSTAS – PENSANDO NAS PESSOAS E NA FAMÍLIA

O coronel apresentou suas metas para um possível mandato na câmara Municipal de Campo Grande, tais como; atuar para valorizar e aumentar o efetivo da Guarda Municipal, criação de creches noturnas para as mães que trabalham ou estudam a noite, uso de tornozeleira eletrônica para monitorar os agressores como forma de prevenir e evitar a violência doméstica e o feminicídio, criar projeto de lei municipal, e fazer valer essas medidas protetivas, Iluminação dos pontos de ônibus para maior segurança, revitalização de áreas abandonadas e degradadas, criação de um hospital municipal infantil, antigo sonho do campo-grandense.

“Em minha caminhada foram anos de muito trabalho e conquistas, cumpri as missões, a mim confiadas, com muito orgulho e tenho energia para muito mais”, finalizou o coronel.