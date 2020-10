Conforme informações da PRF, consta da perecia preliminar que o condutor do veículo, Claudiano José da Silva, não tinha Carteira Nacional de Habilitação e o veículo estava com 8 pessoas, lotação acima da permitida (Lotação máxima de 5 pessoas). Ainda consta que a PRF registrou marcas de frenagem na BR-267, sinal de que o motorista teria tentado evitar o acidente. São fatores determinantes que podem ter motivado a atentiva de fuga, excesso de velocidade e a consequente colisão frontal com caminhão que vinha em sentido oposto, próximo a Nova Alvorada do Sul, e que causou a morte de oito pessoas. Há suspeita ainda que o motorista estivesse embriagado já que havia passado um dia de lazer próximo a um rio na região junto da família.

A polícia também, que na colisão ocorrido no último sábado à noite (03) não é descartado um acidente premeditado pelo motorista, depois de descobrir uma traição. No local do acidente, familiares de Paola Izaura da Silva, esposa da vítima, disseram à polícia que a colisão não havia ocorrido por acaso. O delegado responsável pelo inquérito, Rômulo Teixeira Marcelo afirmou que não descarta a possibilidade de que o acidente tenha sido intencional.

Morreram no acidente Paola Izaura dos Santos Silva, Valéria Lucia Correia, Anderson Moraes dos Santos, Carlos Eduardo Correa, Claudiano José da Silva, motorista da Belina, Davi Camargo da Silva, quatro anos e Lorena Camargo da Silva, de dois anos, além de um homem identificado apenas por Ademir. Eles voltavam de um córrego onde passaram o dia. O caso é investigado como morte a esclarecer