O ar quente e úmido seguirá influenciando no tempo nesta terça-feira (26). As condições esperadas são de céu parcialmente nublado a nublado, e pancadas de chuva são esperadas especialmente a partir da tarde. Os índices de umidade do ar podem variar entre 100% a 70% ao longo do dia, enquanto a variação de temperatura será de 20°C a 35°C.