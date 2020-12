O tempo amanhece firme nesta terça-feira (22), mas pancadas de chuva podem ocorrer em todas as áreas de Mato Grosso do Sul ao longo do dia. As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) são de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas em todas as áreas, especialmente na região norte e bolsão.

Os índices de umidade relativa do ar possuem variação estimada entre 95% a 35%. Ventos de intensidade fraca a moderada são esperados para todas as regiões. Nesta terça as temperaturas poderão variar entre de 18°C a 38°C no Estado e na capital a mínima está estimada em 21°C e a máxima em 32°C.