O verão começa oficialmente às 12h59 desta terça-feira, 21 de dezembro. As condições esperadas para o primeiro dia da estação em Mato Grosso do Sul são de sol entre poucas nuvens em grande parte do Estado. Apenas as regiões pantaneira e centro norte tem chance de chuvas que podem ocorrer de moderada a forte intensidade, e com tempestades que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima explica que as instabilidades nessas áreas ocorrem devido ao aquecimento diurno, a disponibilidade de umidade e a passagem de perturbações atmosféricas na média troposfera.

O dia promete temperaturas que podem registrar mínima de 16°C na parte central do Estado e máximas de até 38°C na região sudoeste. Previsão do Climatempo indica que na Capital o sol aparece durante todo dia entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 23°C a 34°C. Dourados também tem predomínio de sol e as temperaturas devem ficar entre 24°C e 37°C. Já para a região de Corumbá, são esperadas pancadas de chuva e as temperaturas ficam entre 23°C a 33°C.