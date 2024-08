Terça-feira promete ser de sol e tempo firme em Mato Grosso do Sul, mas frio permanece

A terça-feira (13) será um dia predominantemente ensolarado e seco para Mato Grosso do Sul, com variações na nebulosidade. A presença de um sistema de alta pressão atmosférica continuará a dominar o Estado, garantindo um tempo firme ao longo do dia. Apesar dessas condições, o frio permanece.

Nas regiões sul, leste e sudeste, a previsão indica temperaturas mínimas variando entre 4°C e 8°C e máximas entre 17°C e 23°C. Em algumas localidades, os termômetros podem registrar temperaturas abaixo dos 4°C, especialmente nas áreas mais elevadas.

Já no Pantanal e sudoeste, as mínimas deverão ficar entre 9°C e 15°C, com máximas alcançando de 23°C a 26°C. Nas regiões norte e Bolsão, as mínimas vão de 8°C a 12°C e as máximas poderão chegar a 29°C. A região de Campo Grande experimentará mínimas entre 9°C e 11°C e máximas variando entre 20°C e 23°C.

Veja a previsão completa do Cemtec no mapa abaixo:

Os ventos estarão soprando predominantemente do quadrante sul (sul/sudeste) e mudando gradualmente para o leste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. É possível que ocorram rajadas de vento que superem os 50 km/h em alguns momentos. Devido ao tempo seco, a umidade relativa do ar será baixa, variando entre 15% e 35%.