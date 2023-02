A previsão para esta terça-feira (7) indica tempo com sol e variação de nebulosidade para o Estado. Porém, segundo o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a combinação de calor e umidade, favorece a formação de nuvens com probabilidade para pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões Centro-Norte e Oeste do Estado.

Na Capital, as temperaturas ficam entre 22°C e 27°C, com sol e aumento de nuvens durante a manhã, mas com possibilidade de chuvas intensas isoladas no período da tarde. Dourados terá mínima de 21°C e máxima de 30°C. Na região sul, mínimas previstas ficam entre 21 e 22°C, e máximas entre 28°C e 33°C.

No Leste, Bolsão e Norte do Estado, as temperaturas máximas poderão atingir os 32°C. Na região do Pantanal, mínima de 24°C e máxima de 29°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.