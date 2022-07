Para esta terça-feira (05) a previsão é de tempo firme e seco, com sol e poucas nuvens devido a atuação de uma massa de ar seco e quente no Estado, que faz com que as temperaturas fiquem mais amenas durante a noite, madrugada e amanhecer e que tem aumento gradativo ao longo do dia.

De acordo com o Cemtec (Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima), são esperadas as temperaturas mínimas de 12°C e máxima de até 29°C na região do Bolsão. Já na Capital vai seguir com mínima de 17°C e máxima de 30°C.

Em Dourados a mínima fica em 15°C e a máxima de 29°C. Já em Três Lagoas irá variar entre 14°C (mínima) e 30°C (máxima). Para região de fronteira, em Ponta Porã, será de 16°C e 28°C, enquanto que no extremo sul, em Iguatemi, fica entre 17°C (mínima) e 27°C. Na região do Pantanal, em Corumbá, a temperatura poderá chegar a 32°C, com mínima de 21°C.