O Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) promove neste sábado (28) a terceira edição da ação “Campo Grande é o bicho”. O evento acontece de 09h às 16h na sede do órgão, localizado na Rua Senador Filinto Muller, 1601 – Vila Ipiranga.

Além da tradicional feira de adoção, onde estarão disponíveis cães e gatos adultos e filhotes, haverá vacinação antirrábica, atividades educativas, recreativas e culturais para a garotada.

O que é preciso para adotar ?

O interessado em adotar um animalzinho deve comparecer ao órgão com documento pessoal com foto e ser maior de idade (18 anos). Na ação, os futuros tutores serão orientados sobre as responsabilidades de adotar um animal.

O novo tutor receberá documento com carimbo e assinatura de um médico veterinário com orientações e ao mesmo tempo serve como um comprovante de adoção.

As fotos dos animais disponíveis para adoção podem ser conferidas na página do Facebook “Amigos do CCZ”. É um animalzinho mais fofinho que o outro.

Serviço

A visitação para adoção está aberta permanentemente de segunda a sexta, das 17h às 19h, e sábados, domingos e feriados das 14h às 19h. Telefones: 3313-5000 e 3313-5001.