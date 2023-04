Terceira melhor do país, PMMS entrega Medalha Tiradentes

Campo Grande (MS) – Na noite de ontem (27/04), a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul realizou no Quartel do Comando Geral a Solenidade de Outorga da Medalha Tiradentes 2023, entre civis e militares foram 189 agraciados.

A Medalha Tiradentes foi criada pelo Decreto nº 1.542 de 25 de fevereiro de 1982, pelo então governador do Estado, Dr. Pedro Pedrossian e é uma das mais representativas comendas, concedidas aos civis e militares que contribuíram e prestaram relevantes serviços à corporação, enaltecendo o nome institucional perante à sociedade.

Os veteranos da PMMS estiveram presentes na solenidade. Foram enaltecidos e honrados os homens e mulheres que pavimentaram o caminho para a instituição estar onde se encontra hoje, sendo valorizados e reconhecidos por tudo aquilo que fizeram.

Durante o evento, também houve uma homenagem a todos os policiais militares que perderam a vida em ato de serviço, e o Governador do Estado, juntamente do Secretário de Justiça e Segurança Pública, e do Comandante-Geral da PMMS, depositaram uma corbélia de flores na placa do Soldado Ferido.

Imagem: Governador do MS, Eduardo Riedel, Secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira e o Comandante-Geral, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, fazem um minuto de silêncio em respeito aos militares que faleceram em missão.

O Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, em seu pronunciamento se dirigiu aos presentes ressaltando o trabalho da Polícia Militar na integração com as demais forças de segurança pública, bem como aos projetos sociais que a Polícia Militar coordena, além de reforçar a importância do evento, que é realizado para o reconhecimento daqueles que colaboram com a instituição.

Já o Secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira, declarou que a Polícia Militar é referência na segurança pública devido aos três “I’s”, que são o investimento, inteligência e integração. E se não fosse este pilar, não haveria os resultados que hoje se tem.

Em seguida, foi a vez do governador Eduardo Riedel proferir suas palavras. Conforme disse, estava feliz em participar da cerimônia e que a Polícia Militar é orgulho para todos. Ressaltou que sempre irá buscar a valorização do profissional e atender a corporação.

Ao final, a tropa desfilou em continência ao governador do Estado, Eduardo Riedel, com a passagem dos projetos sociais, corpo musical, estado maior, guarda bandeira, pelotões dos cadetes da Academia de Polícia Militar, Batalhão de Polícia Ambiental, Batalhão de Polícia Rodoviária, Batalhão de Choque e conjuntos de cavalaria do Esquadrão Independente de Policiamento Montado da PMMS.

O evento contou com a presença de diversas personalidades civis e militares.

As demais fotos do evento estarão disponíveis em breve na aba: Institucional – Galeria de Imagens