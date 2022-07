A PF cumpriu mandados de prisão na sexta-feira (1) no âmbito da Operação Mokõi Hova contra os criminosos que assaltaram a Caixa Econômica Federal em Aquidauana. As investigações avançam para demonstrar a existência de uma organização criminosa dedicada ao furto de bancos. Os mesmos homens foram detidos na mesma modalidade de roubo no município.

Foram cumpridos dois mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal de Campo Grande. Na apuração, ficou constatado que um dos presos era funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços à Caixa e fornecia informações para a organização criminosa. As identidades dos criminosos não foram divulgadas.