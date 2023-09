Terceirizado do STF é preso por tráfico de drogas

Homem que vendia drogas no estacionamento do STF. Ele prestava serviços como eletricista e confessou o crime. A droga era vendida no horário de almoço ou no final do expediente. Segundo o Delegado responsável pela investigação, ele sempre checava tudo ao redor, ou seja, era cauteloso.

“O caso está sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, mas a Polícia Judicial poderá apoiar em caso de necessidade e dentro de suas competências”, disse em nota o STF.

A droga era guardada no carro. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa dele, em Águas Lindas (GO), e porções de maconha e cocaína foram encontradas no local.

Preso foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.