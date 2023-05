Terenos comemora 70 anos investimentos espalhados por toda a cidade

Com investimentos de mais de R$ 100 milhões, a Prefeitura de Terenos comemora 70 anos do município com entrega de obras em diversos setores e lançamento de futuros investimentos que vão melhorar ainda mais a qualidade de vida da população com mais infraestrutura e ações sociais. Serão três dias de festa com eventos culturais, esportivos e institucionais.

As comemorações começam nesta sexta-feira, 5, com a abertura da Festa Carapé de Laço Comprido, que vai até o dia 7 de maio, com show de Victor Gregório e Marco Aurélio no dia 6, sábado, no Rancho Grotte. No domingo acontece o Projeto Domingo no Parque, como competições esportivas e uma etapa do Circuito Adventure de Ciclismo.

A dupla Jads e Jadson, sucesso nacional, fará o show de aniversário de Terenos no domingo, dia 7 de maio, na Praça Municipal de Eventos, com abertura do músico terenense Emerson Terra. No dia 8, data oficial do aniversário da cidade, a Prefeitura Municipal fará a entrega de obras e lançará novos investimentos na cidade e no campo.

“Terenos completa 70 anos, e queremos comemorar como nossa cidade merece: com muitos investimentos que vão melhorar a vida da população. Entregaremos obras na área da saúde, da educação, da segurança, sem esquecer os espaços culturais e de lazer, tão importantes para a qualidade de vida e o desenvolvimento do terenense”, afirma o prefeito de Terenos, Henrique Budke.

Obras por toda a parte

Em comemoração aos 70 anos, o prefeito de Terenos, Henrique Budke irá entregar 31 obras para o município. No total, são 16 já finalizadas, sendo 14 com recurso próprio. Além disso, haverá a assinatura de seis ordens de serviço e o lançamento de mais nove ações.

Entrega de obras

Reforma da praça da Pombal – Recurso Próprio

Reforma Escola Jamic Polo – Recurso Próprio

Reforma do CMMA – Recurso Próprio

Novo prédio da Secretaria de Trânsito – Recurso Próprio

Novo prédio da Secretaria de Saúde – Recurso Próprio

ESF Armando Lúcio Nantes – Recurso Próprio

ESF Sete de Setembro – Recurso Próprio

Primeira etapa Ponte do Grego – Parceria com Governo do Estado

Iluminação do Cachoeirão – Recurso Próprio

Iluminação Residencial Eduardo Perez – Recurso Próprio

Sistema de videomonitoramento nos CEINFs – Recurso Próprio

Asfalto de acesso ao Residencial Eduardo Perez- Parceria com Governo do Estado

Entrega de 2 novos ônibus escolares – Recurso Próprio

Iluminação do Campo de Futebol – Recurso Próprio

Asfalto acesso Jardim o Cerrado – Recurso Próprio

Ativação do Aplicativo GeoCidadão

Ordem de serviço

Escola de música

Centro de Treinamento TEC Falcões

Reforma do Cras

Instalação de Placas solares nos Ceinfs

Aquisição de veículo adaptado para Secretaria de Educação

Aquisição de ambulância

Lançamento de obras e ações