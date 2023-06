Tereré é declarado patrimônio cultural e imaterial de Mato Grosso do Sul

Prefeito de Nioaque e diretor-presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Valdir Couto de Souza Júnior (PSDB), destacou ao Correio do Estado que irá contestar os números publicados no censo demográfico na última quarta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com 13.220 habitantes atualmente, o município detinha 14.391 habitantes há 13 anos, queda populacional de 1,1 mil habitantes, data correspondente ao último censo divulgado nesta semana.

A redução populacional pode impactar sobretudo em questões administrativas, como o número de cadeiras destinadas aos vereadores de cada município, além de repasses do Governo Federal para áreas importantes como a saúde e a educação.

“Contestamos as prévias divulgadas em dezembro do último ano, naquele momento, o censo foi suspenso pelo STF, período em que as prévias para o município eram de crescimento”, disse.

Conforme Valdir Júnior, os dados serão contestados sobretudo pelo recente crescimento do município. “Nossa região está em constante desenvolvimento, neste momento muitos moradores não encontram casas para alugar, existe demanda. Caso a contestação não proceda, ficaria um pouco complicado, porque assim como na saúde, a população do município utiliza os recursos públicos na educação, e uma eventual diminuição de receita impactaria diretamente no desenvolvimento local”, frisou.

Além dos tópicos já relatados, o prefeito salientou que falhas podem ter ocorrido no processo de entrevista da população de Nioaque, seja por falta de recenseadores, ou mesmo por ausência dos moradores no momento da entrevista.

“O processo é delicado, contestamos inclusive a própria realização do censo demográfico, para se ter uma noção, muitos habitantes indígenas poderiam não estar no município, uma vez que prestam serviços nas colheitas de uva, de maçã, no Rio Grande do Sul. Temos muitos moradores em aldeias, sítios, chácaras, fazendas, não tenho como afirmar que o censo alcançou toda essa população, sabe?”, finalizou Valdir Júnior.

Conforme o prefeito, o município possuía cerca de 4,5 mil unidades habitacionais em 2017, números que saltaram, segundo ele, para aproximadamente 7,5 mil, neste ano.

Publicada nesta quinta-feira (29), uma portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento divulgou o resultado da contagem populacional realizada pelo IBGE. Segundo o levantamento, Mato Grosso do Sul conta com uma população de 2.756.700 pessoas.

Conforme o texto, os requerimentos administrativos e contestações às estimativas de população, aos limites territoriais e às operações censitárias devem ser encaminhados, exclusivamente, para o e-mail [email protected]. Nos termos do Art. 59 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999. O prazo é de 10 dias.

Cidades

Em 2022, entraram no ranking de 20 maiores municípios as cidades de Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Aparecida do Taboado e Costa Rica. Saíram deste ranking as cidades de Miranda, Anastácio, Jardim e Bela Vista.

Dos 79 municípios do Estado, 22 registraram queda de habitantes: Alcinópolis (-32), Anaurilândia (-840), Batayporã (-224), Bela Vista (-1.568), Brasilândia (-247), Camapuã (-42), Caracol (-362), Corguinho (-79), Corumbá (-7.435), Coxi, Eldorado (-308), Guia Lopes da Laguna (-427), Iguatemi (1.079), Jardim (-365), Jateí (-425), Miranda (-56), Nioaque (-1.171), Novo Horizonte do Sul (-219), Pedro Gomes (-1.026), Porto Murtinho (-2.814), Santa Rita do Pardo (-232) e Sonora (-317).

