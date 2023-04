Tereza Cristina assume a vice-presidência nacional do PP prometendo oposição equilibrada

A presidente do Partido Progressistas no Mato Grosso Sul (PP/MS), senadora Tereza Cristina, foi eleita vice-presidência da Executiva Nacional da sigla nesta terça-feira.

A senadora foi escolhida durante a Convenção Nacional, realizada em Brasília, e prometeu “participar e ajudar a fazer uma oposição equilibrada”.

“Estamos ao centro e queremos para o nosso Brasil, a nossa economia, um modelo diferente deste que está posto”, afirmou.

A senadora avaliou que o PP terá muito sucesso nas eleições municipais, destacando que a eleição do próximo ano começou mais cedo. “No meu Estado, já estamos em franca pré-campanha, recebendo muita gente que está se filiando, que quer vir para o partido e se candidatar. O nosso partido vai crescer cada vez mais”, pontuou.

O PP é o segundo partido com maior número de prefeituras em Mato Grosso do Sul, com 21 cadeiras, o que representa 26,5% dos mandatários municipais, incluindo o segundo maior município, Dourados. Perde apenas para o PSDB, que tem 37 até o momento. Além disso, o partido ocupa a presidência da Assembleia Legislativa, com Gerson Claro, e tem o vice-governador, José Carlos Barbosa.

Recentemente, a senadora pediu a saída de Marco Aurélio Santullo do Governo e há expectativa de que ele assuma o comando do partido no Estado.

