Tereza Cristina assume vice-presidência nacional do Progressistas

A senadora Tereza Cristina assumiu, nesta terça-feira (25), a vice-presidência da Executiva Nacional do Partido Progressistas. A eleição ocorreu em convenção realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). A parlamentar já presidiu a sigla em Mato Grosso do Sul.

Junto ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), reconduzido à presidência do PP, e do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), Tereza destacou o papel de “oposição equilibrada”. Ela ainda projetou o crescimento da agremiação partidária no Estado para as eleições de 2024.

“Queremos para o nosso Brasil, a nossa economia, um modelo diferente deste que está posto. Já estamos em franca pré-campanha, recebendo muita gente que quer vir para o partido e se candidatar. O nosso partido vai crescer cada vez mais”, ressaltou a senadora.

Em Mato Grosso do Sul, o Progressistas conquistou espaços importantes nas últimas eleições. Hoje, além da senadora Tereza Cristina, a sigla tem Luiz Ovando na Câmara dos Deputados, o presidente da Assembleia Legislativa Gerson Claro e o deputado Londres Machado, bem como o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha.