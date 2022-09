Tereza Cristina, candidata ao Senado (PP/MS), esteve em Santa Rita do Pardo, cidade com aproximadamente 8 mil habitantes, localizada na região leste de Mato Grosso do Sul. Por lá, ela destacou a boa fase de desenvolvimento que o estado vive. Segundo a candidata, os 79 municípios receberam atenção e investimentos do governo estadual e federal.

“O governo não fez acepção entre os municípios e, como no caso de Santa Rita do Pardo, mesmo sendo uma cidade de pequeno porte, recebeu investimentos. E tem obras no setor de celulose com custo aproximado de R$14 bilhões”, explicou.

Em sua atuação parlamentar, Tereza Cristina destinou quase R$ 8 milhões ao município, que foram destinados a diversas áreas, como saúde, saneamento básico, agricultura e infraestrutura.

“Está vindo aí, com recursos de uma emenda minha, um caminhão para tirar as verduras do hortifrúti, para que vocês possam vender. Precisamos fazer renda nos assentamentos, vocês têm que ter mais renda. Sim, tem que ter dignidade, temos que dar condições para que os jovens fiquem nas terras, junto com vocês. A gente vai envelhecendo, a gente precisa dos filhos, lá, estudando, sendo técnicos agrícolas, agrônomos, veterinários, entre outras profissões”, enfatizou.

Durante visita ao município, Tereza Cristina conversou com moradores e lideranças. Ela ressaltou a importância das eleições do próximo domingo. Segundo ela, é a mais importante dos últimos anos.

O prefeito da cidade, Dr. Lúcio, agradeceu a presença da candidata e manifestou seu apoio ao município como parlamentar. “Falar de Tereza Cristina é muito importante para o nosso município de Santa Rita. Todas as vezes que nós a procuramos enquanto ministra, enquanto deputada, ela sempre nos atendeu”, disse.

Tereza Cristina reafirmou o compromisso de trabalhar por todas as áreas, caso seja eleita senadora. “Na agricultura familiar, eu trabalhei muito, desde que fui secretária aqui no estado. Trabalhei muito tempo para que pudéssemos entregar os títulos de propriedade dos assentamentos. Ainda não está bom, mas já temos mais de 410 mil títulos entregues em todo o Brasil. Mas como senadora, irei trabalhar por todas as áreas, pela saúde, educação, infraestrutura, entre outras”, concluiu.