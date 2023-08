Tereza Cristina diz que trabalho de Adriane; “Recupera a cidade e dá dignidade às pessoas”

A senadora Tereza Cristina disse que a prefeita Adriane Lopes vem recuperando a cidade gradativamente “e entregando dignidade para as pessoas” que vivem na Capital. Ao lado do governador Eduardo Riedel no lançamento da revitalização da Avenida Duque de Caxias, Tereza afirmou que a ação permanente e constante da Prefeitura no centro e nos bairros está fazendo a diferença.

“Por isso as parcerias são importantes, porque o dinheiro que vem para Campo Grande é bem administrado e vai direto para ações pontuais mas prioritárias”, argumentou a senadora, dizendo que o município também devolve a dignidade às pessoas com suas ações.

Tereza Cristina exemplifica a importância da melhoria da Avenida Duque de Caxias, entre o Aeroporto internacional e o Indubrasil: Quando estiver pronto, as pessoas, os turistas, que chegarem aqui vão dizer: olha que cidade bem cuidada, sem contar o benefício para os milhares de campo-grandenses que usam essa via para o seu ir e vir diário.

Duque de Caxias

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, acompanhada da senadora Tereza Cristina e do governador Eduardo Riedel, lançou nesta segunda-feira, dia 14, a obra de recapeamento da Avenida Duque de Caxias, com investimentos de R$ 16 milhões de recursos próprios, do Governo do Estado e com verbas viabilizadas pela bancada federal do Estado, via Orçamento Geral da União.

“Cerca de 100 mil pessoas residem nessa região da nossa cidade, é a entrada do Pantanal e pretendemos revitalizar essa Avenida porque sabemos da importância do Pantanal para a nossa Capital. Quantos visitantes recepcionamos em um ano que percorrem o interior do nosso Estado passando pela nossa cidade, os moradores do interior também que passam por aqui, um dos acessos mais importantes da nossa cidade”, afirmou Adriane Lopes durante o evento, realizada em frente à Escola Municipal Frederico Soares, na Vila Popular.

O recapeamento da Avenida Duque de Caxias faz parte do calendário festivo dos 124 anos de Campo Grande. O projeto de execução de obras estruturantes da região do Imbirussu, receberá recursos de R$ 24,54 milhões em duas etapas.

Na primeira fase serão 6,3km de drenagem, 5,91 km de pavimentação, 3.44317 metros quadrados de restauração, 12.259,39 metros de guias e sarjetas, 13.782,13 metros quadrados de calçadas com acessibilidade, 3,15 km de ciclovia e sinalização vertical e horizontal.

Na segunda fase são 3,76 km de drenagem, 1,4 km de pavimentação, 2.948,11 metros de guias e sarjetas, 4.336,72 metros quadrados de calçadas com acessibilidade, 1,4 km de ciclovia e sinalização vertical e horizontal.