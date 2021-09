A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina foi eleita nesta quarta-feira (1) presidente da Junta Interamericana de Agricultura (JIA), durante a Conferência de Ministros da Agricultura das Américas 2021. O evento aconteceu em San José da Costa Rica. A JIA é o principal órgão de governo do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). Para a Tereza Cristina a escolha do seu nome é um reconhecimento ao papel da mulher no setor e a liderança do Brasil na produção sustentável de alimentos.