Tereza Cristina prevê sucesso nas eleições de 2024 e crescimento do PP no Mato Grosso do Sul

A presidente do Partido Progressistas no Mato Grosso Sul (PP/MS), senadora Tereza Cristina, assumiu nesta terça-feira (25), a vice-presidência da Executiva Nacional do partido. A senadora foi escolhida para o cargo durante a Convenção Nacional, realizada em Brasília, na Câmara dos Deputados.

Ao lado do presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI), reconduzido ao cargo, e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Tereza Cristina disse, durante o encontro, que pretende, por meio de seu mandato no Senado, “participar e ajudar a fazer uma oposição equilibrada”. “Estamos ao centro e queremos para o nosso Brasil, a nossa economia, um modelo diferente deste que está posto”, afirmou.

A senadora avaliou que o PP terá “muito sucesso nas eleições municipais, fazendo prefeitos e vereadores”. Tereza disse ainda que as próximas eleições, marcadas para 2024, “começaram cedo”. “No meu Estado, já estamos em franca pré-campanha, recebendo muita gente que está se filiando, que quer vir para o partido e se candidatar”, revelou. “O nosso partido vai crescer cada vez mais”, completou.

O dirigente do PP no estado, Marco Aurélio Santullo, que acompanhou a convenção ao lado do deputado federal Luiz Ovando (PP-MS), ressaltou que o Mato Grosso do Sul foi o estado da federação onde o partido mais cresceu nas últimas eleições, tendo eleito uma senadora, um deputado federal (Dr. Luiz Ovando), dois parlamentares estaduais (Gerson Claro, presidente da Assembleia do Mato Grosso do Sul, e Londres Machado), além do vice-governador (Barbosinha). “Vamos fazer uma campanha municipal como fizemos no último pleito, com muita eficiência, pesquisa e dedicação. Assim, o PP só tende a crescer ainda mais”, disse.

Durante a convenção, o presidente do PP, Ciro Nogueira, também destacou que “o equilíbrio e o progresso seguirão sendo as diretrizes que guiarão o partido ao longo dos próximos anos.” Ele defendeu a manutenção da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), flexibilizada pela proposta de arcabouço fiscal do governo Lula, e mostrou-se contrário ao aumento da carga tributária.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, por sua vez, lembrou a história do PP e o fato de a legenda ter a quarta maior bancada no Legislativo e a segunda maior bancada de prefeitos no país. “Temos orgulho do PP e há temas relevantes para o Brasil nas mãos do nosso partido”, disse, referindo-se especialmente ao arcabouço fiscal. “Não permitiremos retrocessos, teremos um texto justo (…); não iremos gastar mais do que arrecadamos”, garantiu.