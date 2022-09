Entusiasta da eleição de Walter Carneiro Júnior (PP) à Câmara, a deputada federal Tereza Cristina (PP-MS) reafirmou seu apoio à candidatura de seu correligionário nas eleições de 2 de outubro.

Candidata ao Senado, a ex-ministra do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) deseja que o jovem advogado trabalhe em seu gabinete em Brasília, caso ele seja eleito no domingo como um dos representantes de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

Em recente reunião política, Tereza Cristina fez a seguinte declaração: “Eu quero dizer pra vocês que estou muito feliz que o Waltinho colocou o seu nome para disputar a Câmara Federal. E eu quero muito sim, Waltinho, que você vá para o meu gabinete, ele dá sorte, 448”, disse ela, referindo-se ao número da estrutura onde atua como parlamentar depois que deixou o Ministério da Agricultura.

A ideia de uma das políticas mais influentes do governo Bolsonaro é atuar juntamente com Walter Carneiro Júnior e demais integrantes da bancada federal a fim de aprovar importantes projetos e trazer recursos financeiros para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Aliás, Tereza Cristina já havia feito outros elogios em encontros públicos ao candidato e ex-diretor-presidente da Sanesul, que, inclusive, conhece os corredores do Congresso Nacional porque já trabalhou em Brasília como assessor parlamentar do deputado federal Murilo Zauith.

Apesar de ter exercido importantes cargos públicos ao longo de sua carreira, incluindo a Secretaria de Fazenda da prefeitura de Dourados, Walter Carneiro Júnior ganhou destaque nacional como presidente da companhia de saneamento que é concessionária dos serviços de água e esgoto em 68 municípios do Estado.

Embalado pelo apoio de expressivas lideranças políticas, seguidores e amigos, o candidato progressista entra na reta final da campanha cumprindo agenda pública em Campo Grande e no interior.

A estratégia é divulgar ainda mais a suas propostas visando conquistar umas das oito cadeiras da Câmara e ajudar a eleger Tereza Cristina senadora e Eduardo Riedel (PSDB) o sucessor do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Durante sua conversa com os moradores, o candidato divulga suas propostas inovadoras, entre as quais, o fortalecimento dos programas de geração de renda, saúde e educação, saneamento, agricultura, esporte e lazer, para coloca-las em prática em fevereiro, quando será instalada a nova legislatura.