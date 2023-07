Tereza Cristina sinaliza apoio à reforma tributária; Bolsonaro pediu voto contra aos seus aliados

A senadora Tereza Cristina (PP) se juntou ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e decidiu contrariar a posição do seu mentor político Jair Bolsonaro (PL). Em publicação nas redes sociais, Tereza sinalizou apoio à Reforma Tributária, que agora vai para o Senado.

A Câmara deu ontem um primeiro e importante passo rumo a um sistema tributário mais eficiente e justo. Ainda há muito chão pela frente. Agora, no @SenadoFederal, que é a casa revisora, vamos analisar com calma e aprimorar o texto da Câmara. O agro, que é setor essencial para a… — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) July 7, 2023

Em nota, o ex-presidente pediu voto contra a reforma tributária. Mesmo assim, 20 deputados do PL votaram à favor do texto.

Após a decisão que o tornou inelegível, Bolsonaro tem demonstrado frustração com alguns aliados. Com a inegibilidade do ex-presidente, Tereza, Tarcísio, Zema e Michelle Bolsonaro passaram a ser opções da direita para eventual candidatura a Presidência da República em 2026.