Tereza participa de reunião com Adriane e secretários e entra de vez na gestão da Capital

A parceria entre a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e a senadora Tereza Cristina não ficará restrita à filiação ao Progressistas. Neste sábado, Tereza participou de uma reunião com todos os secretários da Capital.

“Sábado também é dia! Hoje reunimos todos os secretários da Gestão para apresentarmos nossos projetos estratégicos para a senadora Tereza Cristina, que se colocou à disposição para colaborar cada vez mais com o desenvolvimento de Campo Grande”, anunciou a prefeita.

Tereza já foi ministra na gestão de Jair Bolsonaro (PL), mas hoje não tem a mesma força em Brasília porque é oposição ao atual presidente, Luis Inácio Lula da Silva (PT).

Mais do que na ajuda técnica, Adriane aposta na força política de Tereza Cristina, eleita com mais de 800 mil votos e muito ligada ao eleitor bolsonarista, bastante forte em Mato Grosso do Sul.

A primeira mudança com a ida de Adriane para o PP foi a chegada de João Rocha para a Secretaria de Governo. Também há expectativa de que a senadora possa indicar mais nomes, especialmente para área de desenvolvimento econômico, onde mais atua.

A reunião foi comandada por Tereza, Adriane e o Secretário de Governo, João Rocha. Também participou o dirigente do PP, Marco Aurélio Santullo.

