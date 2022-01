Com o prazo final do plantio da soja em Mato Grosso do Sul encerrado no dia 31 de dezembro – data pré-estabelecida como devido as estratégias de defesa sanitária vegetal para reduzir a incidência de ferrugem asiática – cabe aos produtores atenção especial com relação ao prazo para registro da área plantada.

Conforme a Lei n° 3.333 é obrigatório informar à Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal) até o dia 10 de janeiro. O registro pode ser feito no site http://www.servicos.iagro.ms.gov.br/plantio . A não informação ao órgão pode acarretar em penalidades ao produtor.

Safra 2021/2022

Diferente das primeiras estimativas que davam conta de que Mato Grosso do Sul pudesse atingir produtividade de até 58 sc/ha, o que novamente seria uma safra recorde considerando ainda a área plantada que é a maior da história (com 3,8 milhões de hectares), hoje o setor trabalha com a probabilidade de quebra devido à estiagem e busca apoio do Governo Federal para reduzir os impactos junto ao setor produtivo e na economia, segundo o Secretário Jaime Verruck, da Semagro.

Verruck afirmou em reunião com secretários de Agricultura dos Estados das Regiões Sul e Centro-Oeste e diretores do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), que os técnicos estão a campo para fazer um estudo e o que se sabe é que em lavouras da região Sul (onde estão concentras 65% da área plantada com soja) as perdas estão consolidadas.

O Monitor de Seca da ANA (Agência Nacional de Água) indica que todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão enfrentando seca de moderada a extrema e as chuvas estão entre 40% a 50% abaixo da média histórica e a tendência é essa situação perdurar até março.

Após reunir-se com as diretorias da Famasul e Aprosoja, o governador Reinaldo Azambuja, decretou situação de emergência nas 79 cidades do Estado, em função da seca e estiagem.

Nesta quarta-feira (5), técnicos da Semagro, da Embrapa e de outras instituições se reúnem para tratar dos impactos da seca na produção agrícola do Estado e nos próximos dias o Governo do Estado também deve se reunir com os agentes financeiros que atuam com o crédito rural em Mato Grosso do Sul, como o Banco do Brasil e Sicredi, para avaliação da documentação necessário para as negociações de dívida e de seguro.

No decorrer da semana, uma equipe técnica do Mapa virá a Mato Grosso do Sul visitar a região de Naviraí, onde praticamente toda a lavoura de soja já foi comprometida pela estiagem, além de outros municípios do Cone Sul e Sul Fronteira.

A escassez de chuvas não ocorre apenas em Mato Grosso do Sul. Todos os Estados da Região Sul estão sentido os efeitos da estiagem. Em Santa Catarina, o secretário de Agricultura Altair Silva reportou perdas de até 80% nas lavouras de milho. No Paraná o problema se repete em menor ou maior intensidade em todas as regiões, conforme o secretário de Agricultura Norberto Anacleto Ortigara.