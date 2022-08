Equipes interessadas em participar da 13ª edição da Copa Saúde Cassems tem até sexta-feira (12), para se inscreverem no campeonato promovido pela Caixa dos Servidores. Neste ano, as equipes poderão disputar o torneio em quatro modalidades: livre masculino e feminino; veterano masculino e veterano master.

Aquecimento

O campeonato retorna em 2022 depois de um ‘hiato’ de dois anos provocado pela pandemia da Covid-19. E para incentivar essa volta das equipes formadas por servidores públicos do estado, a Caixa dos Servidores promove jogo amistoso entre os times: Cassems e Sindijus.

A partida será no sábado (13), a partir das 15h, na Chácara Sindijus localizada na Av. Carlinda Pereira Contar, nº. 2246. Um aquecimento para jogadores e torcedores das equipes conforme destaca o organizador da partida Cláudio Souza.

“Nada melhor, para incentivar o retorno das equipes para o campeonato do que um jogo amistoso tipo entre times que disputam o campeonato. Vamos reunir o maior número de servidores para esse jogo amistoso em ritmo de confraternização e preparação para o torneio que começa em setembro”, afirma Souza.

O Campeonato

Tradicional no estado, em 2019 a competição teve 29 equipes disputando o título nas quatro categorias. E encerrou tendo o time da ACP consagrado campeão na categoria livre masculino.

O técnico e organizador da equipe do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Campo Grande (ACP), Cláudio Morinigo Ribeiro, ressalta que o time participou de 8 edições, de 2012 a 2019, sob seu comando e que em seis delas a equipe da ACP consagrou-se campeã.

“Chegamos em 8 finais, saímos vencedores e 06 edições da Copa Saúde Cassems e somos os maiores vencedores da história do campeonato, a sensação é muito boa já que é um campeonato muito bem-organizado e disputado”, relembra Ribeiro.

Ainda segundo Cláudio Morinigo Ribeiro, o segredo do sucesso vem com a montagem e preparação da equipe. “A preparação começa bem antes dos jogos com a montagem do time, escolha de atletas por posição, ver as condições físicas de cada um, fazer amistosos, reunir documentações. Esse ano retomamos os mesmos preparativos”, finaliza.

Para se inscrever na “Copa Saúde Cassems de Futebol Society”, os interessados deverão preencher formulário online disponibilizado pela organização do campeonato em: www.copasaude.cassems.com.br. É necessário ainda efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 400,00. O pagamento pode ser realizado de duas formas: por PIX ou transferência bancária.

Troféu José Roberto Faker

Em homenagem ao saudoso fisioterapeuta e ex-atleta, José Roberto Faker, o troféu da Copa Saúde Cassems ganhou novo nome: Troféu José Roberto Faker. José Roberto era coordenador do setor de fisioterapia da Caixa dos Servidores e jogador de futebol, tendo a oportunidade de disputar campeonatos pelos times da Cassems e da Associação Médica.

Conhecido no mundo do futebol como “Bita”, José Roberto faleceu aos 38 anos, no dia 05 de junho de 2021, em um acidente de trânsito, na BR-262, próximo a Corumbá, a 428 km de Campo Grande.

Além de um profissional exemplar e de excelente qualidade técnica, José Roberto era, sobretudo, uma pessoa de imensa nobreza humana, de trato educado e cordial com todos. Atuou no Centro de Prevenção em Saúde da Caixa dos Servidores, na direção das aulas de Pilates ofertadas aos beneficiários da melhor idade. Também esteve à frente no serviço do Disk Covid, durante o período de pandemia, atendendo aos servidores do estado e seus familiares.

Informações:

Priscila Honório: 67 99235-5881 e/ou Wilson Xavier: 67 99965-8908