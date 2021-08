O Terremoto no último sábado no Haiti deixou mais de 115.000 casa destruídas. O UNICEF estima que precisará de US$ 15 milhões para atender às necessidades mais urgentes de pelo menos 385.000 pessoas, incluindo 167.000 crianças menores de cinco anos, em um período de oito semanas. A preocupação é em colocar as crianças de volta nas salas de aula, “talvez a melhor maneira de garantir que eles – e suas famílias e comunidades – possam se recuperar.”

As estimativas iniciais mostram que 94 das 255 escolas no Departamento Sul ficaram completamente destruídas ou sofreram danos parciais. Avaliações ainda não foram realizadas pelos Departamentos de Nippes e Grand’Anse.

“Será extremamente difícil para os pais, professores e o governo levar as crianças de volta à escola em segurança em apenas três semanas, quando as escolas forem reabertas em 7 de setembro”, declarou o representante do UNICEF no Haiti, Bruno Maes que esteve visitando uma escola destruída em Mazenod, perto Les Cayes.

“Mas é muito importante para as crianças que acabaram de vivenciar este terremoto traumático e experiências climáticas extremas – terem a normalidade e estabilidade de estar em uma sala de aula com seus amigos e professores”.

As ajudas estão chegando mediante a intervenção da agência da ONU as áreas atingidas. Os suprimentos recebidos são: remédios, água potável, material higiênico-sanitário e lonas, mesmo diante das dificuldades criadas pelas enchentes e deslizamentos de terra, que atrapalham os trabalhos de socorro.

O UNICEF estima que precisará de US$ 15 milhões para atender às necessidades mais urgentes de pelo menos 385.000 pessoas, incluindo 167.000 crianças menores de cinco anos, em um período de oito semanas. Este pedido de financiamento inicial será analisado e atualizado nas próximas semanas, à medida que o impacto nas crianças e famílias se tornar mais claro.