Policiais do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) localizaram na segunda-feira (30) 93 explosivos deixados pela quadrilha que atacou bancos em Araçatuba (SP). Os artefatos são: 32 artefatos nas ruas; 29 artefatos no caminhão abandonado; 13 artefatos deixados no Banco do Brasil; 19 artefatos achados em carros abandonados em Bilac; 70 cartuchos de emulsão no caminhão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes do Gate realizam a detonação de 100 Kg de artefatos explosivos restantes, em um aterro sanitário do bairro Água Branca. Devido a grande quantidade de explosivos a Polícia Federal poderá investigar o caso como terrorismo.

Uma varredura foi realizada hoje pela manhã com o objetivo de saber se há mais explosivos deixados pelo grupo. Por conta da ação, o comércio na região ficou fechado nesta terça-feira (31). As aulas foram suspensas e o transporte público sofreu alterações na rota para evitar a circulação de pessoas no centro. Um dos envolvidos no ataque a três agências bancárias de Araçatuba foi preso em Campinas (SP). De acordo com a Polícia Federal a detenção foi realizada por policiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) e encaminhado a sede da Polícia Federal em Araçatuba.