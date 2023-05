Maria Thereza Trad Alves deixa Educação e é nomeada na Fundação de Cultura de MS. Tetê Trad como é conhecida havia integrado lista de nomeações de 33 pessoas em edição do DOE (Diário Oficial do Estado) em 13 de fevereiro de 2023. A nova nomeação está na edição desta sexta-feira (5). Cargo nomeado tem salário de R$ 6 mil com adicional de até 60%. A irmã do senador é psicóloga.