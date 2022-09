O Evento aconteceu no Auditório do Sebrae na Avenida Matogrosso, e reuniu mais de 180 barbeiros de vários países da América e da Europa, para o evento “Barber Secret Convention”, o primeiro encontro de barbeiros, para discutir e receber treinamento, para da cadeira do barbeiro, ajudar a combater a depressão e o suicídio.

O Evento foi organizado por Clayton Tomaz (fundador do The Barber’s Secret Universe), um grupo seleto de barbeiros influentes mundiais de 15 países, que visam a caridade Global e o combate a depressão e ao suicídio.

“O evento ultrapassou todas as nossas expectativas, todos que compareceram saíram satisfeitos com as apresentações e com os treinamentos recebidos. Acredito que isso influenciará na vida de muitas pessoas, tanto no aspecto profissional, como pessoal, foi notório a satisfação e alegria dos Barbeiros em participar” afirma tomaz.

“Mesmo depois do término do evento, ainda continuamos a dar entrevistas para a imprensa brasileira e do Paraguai, o que demonstra a grandeza do evento e a importância da causa e do nosso grupo do The Barber’s Secret Universe” Disse Anynha Majía, membra do grupo e uma das organizadoras do evento.

Os workshops ficaram a cargo de Marquinhos Barber de São Paulo, Barbeiro Colômbia da cidade de Ponta Porã, Abel Martinez de Assunção Paraguai e Israel Costa, vindo diretamente de Portugal. Além dos cortes e barboterapia, um dos grandes momentos que arrancou aplausos do público foi quando o Grupo de Rap Gospel Dupla Permanência subiu ao palco, contagiando a todos. O Economista Michel Martines trouxe uma palestra sobre Barbearia Lucrativa, e coube ao anfitrião Clayton Tomaz e a Advogada Ana Ratier falar sobre depressão e suicídio, sobre direitos e dar o treinamento em nome do The Barber’s Secret Universe.