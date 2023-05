Thiago Maia deixa o Maracanã de muletas após derrota do Flamengo

O volante foi substituído no segundo tempo, após dividida violenta com o lateral-direito Di Plácido, do Botafogo. Na jogada, a árbitra Edina Alves chegou a ir ao monitor do VAR que fica na beira do gramado para ver a jogada, com possibilidade de expulsar Maia, mas optou por dar apenas o amarelo.

A saída de Maia de muletas foi flagrada pela repórter da rádio CBN, Talita Giudice. O jogador tem uma proteção na perna esquerda e sai apoiado por um funcionário do Flamengo. Ele deve realizar exame nesta segunda-feira (1) para saber a gravidade.

O Flamengo perdeu por 3 a 2 para o Botafogo, no Maracanã, com gols de Tiquinho Soares, duas vezes, e Danilo Barbosa. Léo Pereira fez os dois do Rubro-Negro, quer atuou quase todo o segundo tempo com um mais em campo, com a expulsão de Rafael, do Glorioso.