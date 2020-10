Thiago Monaco Marques (40), conhecido por toda Campo Grande, principalmente na área de Segurança Pública, disputa nesse ano, uma vaga na Câmara Municipal da Capital pelo DEM.

Tenente Monaco, como é conhecido já tem muito serviço prestado em prol da população Campo-grandense e pretende fazer muito mais, se eleito for. Dentre as várias missões que um vereador tem, Monaco pretende criar o Fundo Municipal de Segurança Pública com destinação exclusiva dos recursos à Guarda Civil Metropolitana, seja na contratação de mais servidores, aumento de salários ou aquisição de equipamentos e meios tecnológicos para melhor atender à população. “Por eu ter vivenciado as mazelas da segurança pública por mais de duas décadas, quero se Deus permitir, criar esse Fundo com destinação exclusiva dos recursos à Guarda Civil Metropolitana. Esse é um dos meus compromissos com a classe”, comentou.

Tenente Monaco também quer apresentar Projeto de Lei criando a “Semana Municipal da Segurança Pública” com o fim de estreitar os laços entre a Guarda Civil Metropolitana e a Sociedade, possibilitando ainda maior interação da GCM com as demais Forças de Segurança, Ministério Público, Poder Judiciário e Conselhos Comunitários de Segurança.