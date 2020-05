RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS (Correspondente) – Tia (33) é presa após matar sobrinho (29) com um tiro na cabeça, após ele ameaçar a avó.

Consta no B.O que o jovem foi a casa da tia onde mora com os pais e fez ameaças. A autora no domingo (24) pela manhã foi até o assentamento armada e disparou contra a cabeça do rapaz. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital e transferido a Campo Grande, mais veio a óbito. A autora foi presa em Rio Negro em flagrante. O caso foi registrado como Homicídio Qualificado pela Delegacia do Município.