SIDROLÂNDIA-MS (Correspondente) – Everson Cláudio de Almeida Oliveira (48) foi executado com um tiro na noite da última sexta-feira (4) Assentamento Che Guevara. Everson estava em casa quando foi chamado por um conhecido pelo apelido “Ticha” ao ir ver foi crivado de bala e morreu no local. Em investigação pela Polícia Civil, o crime ocorreu por volta de 19h. Segundo a delegada responsável pelo caso, Thais Duarte Miranda, o autor do homicídio chamou Everson pelo apelido “Ticha” e efetuou o disparo. Na casa os policiais verificaram que a residência havia sido revirada e objetos foram apreendidos para realização de perícia papiloscópica. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade. O caso segue em investigação.