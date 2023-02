Assim como o Orkut, parece que o Facebook já não vive seus dias de glória. Apesar da rede social ser uma das redes sociais mais usadas no mundo, a empresa vem caindo no ostracismo, e mesmo incorporando as funções que fazem sucesso nas outras redes, não tem conseguido se manter relevante para os milhares de usuários do mundo todo.

Segundo a consultoria realizada pela Brand Finance, encarregada por realizar um ranking de redes sociais, o Tik Tok superou o valor de mercado do Facebook, registrando um crescimento de 11,4% o ano passado, o que fez a rede chinesa a liderar a listagem das redes sociais mais valiosa do momento.

O valor atual do TikTok, segundo dados da consultoria, é de US$65,69 bilhões contra US$ 59 bilhões do Facebook, que em 2022 perdeu bilhões em valor de mercado. Graças a uma interface inteligente com vídeos curtos, várias trends e dancinhas, o TikTok virou uma opção bem humorada para quem desejava interagir de forma leve, sem compromisso com a beleza e com a seriedade usual do Facebook, que acabou virando uma espécie de mecanismo de controle social, quase um “Curriculum vitae” da modernidade.

O top 5 das redes sociais segundo o levantamento é formado pelo TikTok, o Facebook, pelo WeChat, o Instagram e o LinkedIn, nesta ordem cronológica. O WeChat não é muito usado no Brasil, mas é a mais importante ferramenta de troca de mensagens utilizada na China, é o WhatsApp de lá. O mercado de aplicativos de rede social também é volátil. A cada década, uma nova rede se destaca, trazendo jovialidade e modernidade para a internet.