Timão vê Cássio irredutível e negocia condições para rescisão de contrato.

Timão vê Cássio irredutível sobre saída e negocia condições para rescisão de contrato. O Corinthians ofereceu prorrogar o vínculo do jogador até 2026, mas nem isso o seduziu. Cássio reforçou que a intenção de sair não tem relação com aspectos financeiros ou contratuais.

Ele foi reserva nas últimas seis partidas do Corinthians, mas antes disso já vinha dando sinais de esgotamento. O goleiro tem proposta do Cruzeiro para um contrato de três anos e quer uma liberação imediata do Corinthians. A janela de transferências abre apenas em julho, mas o goleiro se vê sem clima para permanecer.