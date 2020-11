A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira (12) a Operação TRACKER, com a finalidade de investigar os fatos ocorridos em 16 de fevereiro de 2020, quando se noticiou um suposto atentado contra a vida do Deputado Federal Loester Trutis (PSL) e de seu assessor. Mais conhecido como “Tio Trutis” foi preso ontem em Campo Grande pela PF por posse ilegal de arma. “Tio Trutis” como é mais conhecido seria encaminhado ao Presídio Militar da Capital após a prisão. Mas após prestar depoimento à PF teve um alvará de soltura a seu favor.

A Operação Tracker foi autorizada pela Ministra Rosa Weber do STJ. No decorrer da ação foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, sendo 9 em MS e 1 em Brasília/DF, com a participação de 50 policiais federais.

O nome da operação faz referência ao intenso trabalho investigativo realizado pela Polícia Federal em busca de provas para a completa elucidação dos fatos e identificação e dos autores. A investigação prossegue em segredo de justiça.

Em razão da situação de pandemia da COVID-19, foi planejada uma logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPIs a todos os envolvidos na missão, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas, investigados e seus familiares.