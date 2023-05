Tiquinho Soares doa prêmio de melhor do mês no Brasileirão para ONG LGBTQIA+

Tiquinho Soares, do Botafogo, foi eleito por jornalistas convidados pela CBF o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de abril. Com três rodadas disputadas, o atacante marcou três gols e deu duas assistências, sendo fundamental para a liderança do Alvinegro na tabela.

Espero que seja o primeiro de muitos. Dedico o troféu ao grupo. Todos merecem um pedaço desse troféu. Sem eles não conseguiria fazer os gols ou dar assistências Tiquinho Soares

Como parte da premiação, Tiquinho escolheu uma instituição dentre as pré-selecionadas pelo Assaí Atacadista, patrocinador master do Brasileirão, para doar uma tonelada de alimentos. E o jogador do Botafogo optou pelo Grupo Arco-Íris, ONG dedicada a lutar pelos direitos de pessoas LGBTQIA+.

Uma das atividades de maior prestígio do Grupo Arco-Íris é a realização da Parada do Orgulho LGBTI+ do Rio de Janeiro.

“Espero que essa doação possa ajudar os jovens, que são o futuro do nosso país”, disse Tiquinho Soares ao site da CBF.

Tiquinho Soares É … O CRAQUE do @Brasileirao em abril! Meu 9️⃣ jogou muita bola e foi decisivo! 💪🏾😤 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/kIPUlzMVGb — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 5, 2023