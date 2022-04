Na tarde desta sexta-feira, uma fuga com disparos de arma de fogo, terminou com capotamento de um carro e duas pessoas baleadas, sendo que uma morreu na Rua do Patrocínio, no Jardim Macaúbas, em Campo Grande. A outra foi socorrida com vida.

As primeiras informações dão conta que um ocupante de um veículo Gol branco morreu e um segundo ficou ferido, depois de o carro em que estavam ser alcançado por criminoso que abriu fogo na direção das vítimas.

Na tentativa de fugir do local, o automóvel acabou capotando. A Polícia Militar foi chamada, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda segundo os militares, houve vazamento de combustível no veículo acidentado e foi necessário acionar equipe do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações e Investigações (GOI) também está pelo local. Não há informações sobre os autores.