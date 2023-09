Titular da Decon ministra palestra no 1º Encontro dos órgãos de fiscalização de produtos de origem animal de Campo Grande

O encontro reuniu grandes nomes de órgãos fiscalizadores que apresentaram em painéis as principais atividades executadas pelas entidades e a importância de uma fiscalização célere em todos os produtos de origem animal. Cada painel teve aproximadamente 20 minutos de duração, com abertura para perguntas.

Além do titular da DECON, participaram dos painéis a Secretária Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor – PROCON/MS, Rosimeire Cecília da Costa; a médica-veterinária fiscal e diretora do setor técnico do CRMV/MS, Ana Carolina Siqueira Gonçalves de Assis e o chefe do Núcleo de Combate e Repreensão aos Produtos de Origem Animal Clandestinos e Irregulares da IAGRO, Marcos Camargo.