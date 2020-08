A Comissão de Alienação de Bens Apreendidos em Ações Penais do TJMS alerta aos cidadãos sobre golpistas que se passam por leiloeiros credenciados junto a diversos órgãos públicos.

A orientação para que os consumidores não caiam num golpe é destacar, em primeiro lugar, que a venda de veículos de leilão pelo WhatsApp é falsa, além disso, há também sites de leiloeiros clonados ou de leiloeiros que não existem e não são devidamente credenciados.

Recentemente, se passando por representantes do Detran-MS, a prática ilegal se deu pelo envio de publicidade de supostos leilões pelo WhatsApp, solicitando que os clientes depositassem um valor de entrada para a reserva de veículos, os quais estariam supostamente sendo leiloados pelo órgão. A exemplo do alerta emitido pelo Governo do Estado, o TJMS, por meio de sua Comissão de Alienação de Bens Apreendidos, informa que não é desta forma que os pregões eletrônicos acontecem, ou seja, os leiloeiros credenciados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não realizam os leilões de bens utilizando o referido aplicativo de celular.

O alerta também se estende a sites falsos que fazem uso de imagens reais dos veículos e buscam induzir o consumidor de que se trata de uma venda legal, ao acreditar que está negociando aquele bem juntamente a um leiloeiro cadastrado às instituições públicas. Geralmente com preços muito abaixo do mercado, após o depósito do valor o consumidor descobre que foi vítima do golpe, pois o automóvel supostamente arrematado nunca é entregue.

No caso das alienações de veículos do TJMS, os valores são depositados por meio de guias próprias e para subcontas do Tribunal, emitidas por leiloeiros devidamente credenciados no TJ. Se este não for o procedimento adotado, desconfie.

Para se certificar, é importante que o usuário verifique se o leiloeiro e o seu respectivo sítio eletrônico são os mesmos cadastrados junto ao TJMS. Acompanhe abaixo o anexo de todos os leiloeiros públicos oficiais habilitados para atuar em todos os processos judiciais e procedimentos administrativos no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

A relação completa também está disponível no portal do Tribunal de Justiça de MS: https://www.tjms.jus.br/_estaticos_/corregedoria/leilaoeletronico/relacaoLeiloeirosCorretoresHabilitados.pdf.

Neste momento, estão em andamento pela Comissão de Alienação de Bens Apreendidos em Ações Penais do TJMS os seguintes leilões:

https://www.leiloesonlinems.com.br/leilao/comissao-de-alienacao-de-bens-apreendidos-em-acoes-penais-de-corregedoria-de-justica-tj-ms/6176

https://www.leiloesonlinems.com.br/leilao/comissao-de-alienacao-de-bens-apreendidos-em-acoes-penais-de-corregedoria-de-justica-tj-ms/8189

Vale ressaltar que tanto estes leilões da Comissão de Alienação de Bens Apreendidos, como também os demais leilões promovidos pelas diversas varas judiciais do Estado, têm seus editais publicados no Diário da Justiça de Mato Grosso do Sul e a alienação judicial acontece em formato on-line sempre pelos endereços eletrônicos oficiais dos leiloeiros credenciados.