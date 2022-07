Com o objetivo de consolidar um diálogo permanente entre a Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura (Secic) e o Poder Judiciário, o Des. Ruy Celso Barbosa Florence, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e da Justiça Restaurativa, recebeu o Secretário da Secic, Eduardo Romero, para iniciar as tratativas da futura colaboração técnica entre os órgãos e identificar oportunidades de melhoria dos serviços oferecidos.

No encontro, o secretário apresentou a Fundação de Cultura e as Subsecretarias de Políticas Públicas da Secic (Mulheres, Promoção da Igualdade Racial, Juventude, LGBT+, Pessoas com Deficiência, Pessoas Idosas, Assuntos Comunitários e População Indígena), destacando as principais ações de cada área. “Apresentei toda a estrutura ao desembargador para compormos a melhor parceria possível. Acredito que a troca de experiências será muito construtiva e benéfica para ajudar a população na solução dos seus conflitos”.

Para o Des. Ruy Celso a reunião foi produtiva e evoluiu para possibilidades além da pauta inicial. “Agradeço ao secretário, pois temos a oportunidade de atender as demandas dos círculos da Justiça Restaurativa, assim como estender para o Nupemec, responsável pela melhoria das atividades de mediação e conciliação. Além das novas ideias que surgiram nesse encontro, poderemos também retomar alguns projetos de incentivo à cultura da paz”, disse.

A partir desse encontro, novas agendas serão efetivadas entre as equipes técnicas do Nupemec e da Justiça Restaurativa com as das subsecretarias e Fundação de Cultura da Secic para iniciar as trocas de informações e elaboração de termo de colaboração.