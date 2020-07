Atendendo a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), por meio da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas, o Tribunal de Justiça reservou vaga exclusiva para advogadas gestantes no estacionamento do prédio.

A vaga está disponibilizada na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, em frente aos Gabinetes dos Desembargadores. Para utilização, é necessário que a profissional apresente cartão de acesso à cancela, que está disponível para retirada na recepção da OAB/MS mediante assinatura de termo.

Com relação à reserva de vagas nos fóruns das comarcas da Capital e interior do Estado, segundo o TJMS, a Secretária de Obras do órgão está procedendo à análise das edificações, para posterior implementação.

Créditos: OAB-MS