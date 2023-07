TJ certifica novos brigadistas e cede van para uso do Corpo de Bombeiros de MS

Na Semana Nacional de Prevenção contra Incêndios, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul concedeu o uso de uma van ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do MS (CBMMS), certificou 46 novos brigadistas de incêndio, além de receber o Certificado de Vistoria dos bombeiros referente ao prédio onde está situado o Centro Integrado de Justiça (Cijus).

Todas as ações foram realizadas durante a edição do Gabinete de Integração que aconteceu no final da tarde de terça-feira, dia 4 de julho, no Quartel do CBMMS. Participaram do evento o presidente do Tribunal de Justiça, Des. Sérgio Fernandes Martins, o diretor-geral da Ejud-MS, Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, o presidente da Comissão Permanente de Segurança Institucional, Des. Vladimir Abreu da Silva, o secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Delegado Antonio Carlos Videira, o comandante-geral do CBMMS, Coronel QOBM Frederido Reis Pouso Salas, entre outras autoridades.

O primeiro ato da solenidade foi a assinatura do Termo de Cessão de Uso, celebrado entre o Tribunal de Justiça, a Sejusp/MS e o CBMMS, para ceder uma van do Poder Judiciário aos bombeiros, a fim de que a utilizem como carro de apoio durante o atendimento de ocorrências. Em seguida, o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros do prédio do Cijus foi concedido ao TJMS, demonstrando que a edificação possui todos os requisitos de proteção e combate a incêndios. Após, representando os 300 servidores que já concluíram o curso de brigada de incêndio promovido pelo serviço de proteção contra incêndio e pânico da Assessoria Militar em parceria com a Ejud-MS, foi concedido o certificado de brigadista a 46 servidores ali presentes.

Diante de todos os préstimos do TJMS ao CBMMS, o comando-geral concedeu a medalha “Imperador Dom Pedro II” ao presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins. A medalha destina-se a agraciar aqueles que tenham prestado relevantes serviços ao corpo de bombeiros e se constitui na mais alta honraria da instituição.

Na solenidade, o presidente do TJ reafirmou o compromisso de sua gestão em manter uma relação próxima com os poderes executivo, legislativo e demais instituições, na busca de trazer aquilo que for melhor para a população do Mato Grosso do Sul.

“Integração não é só entre a cúpula do Poder Judiciário e as comarcas. É também entre os vários segmentos da sociedade e, nesse caso, com o Corpo de Bombeiros. Nós queremos continuar essa parceria, essa integração, vamos intensificar isso para o futuro. E quero, ao contrário, agradecer a vocês, bombeiros, por terem nos recebido e repassados seus conhecimentos a nossos servidores que se propuseram a se formar em outra habilidade pelo bem do próximo”, disse o Des. Sérgio Fernandes Martins.

Por fim, o presidente também expressou sua gratidão pelo recebimento da medalha Dom Pedro II. “Em nome dos desembargadores, dos nossos servidores, do Poder Judiciário, receber essa medalha que agora estou portando no peito e que levarei com muito orgulho porque isso me torna mais responsável por levar essa parceria adiante. É uma honraria que jamais vou esquecer”.

Convidado a falar, o diretor-geral da Ejud-MS, Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, exaltou o trabalho do Comando-Geral do CBMMS, não só na parceria estabelecida para execução do curso de brigada de incêndio, mas diante de toda a sociedade. “Quero expressar minha gratidão a todos os envolvidos na realização e organização desse curso. Aos brigadistas, parabenizo-os pelo empenho e dedicação durante todo o programa. Vocês agora são agentes fundamentais na preservação e no combate a incêndios e os conhecimentos recebidos serão inestimáveis para a segurança das edificações e de todos os que as frequentam. Que todos possamos continuar trabalhando juntos em busca de um ambiente mais seguro e protegido”, conclamou.

O Comandante-Geral, Coronel Salas, por sua vez, retribuiu os agradecimentos feitos ao CBMMS. Reforçou que o curso de brigadistas foi uma iniciativa do TJMS em prol da prevenção, um dos pilares da corporação, e que a busca pela certificação do prédio do Cijus representa uma ação de grande importância. “O TJMS avançou um passo de muitos outros que, com certeza, virão, que é a certificação das nossas edificações públicas, um grande desafio, mas uma grande necessidade para a sociedade e para aqueles que ali trabalham. Espero que os próximos encontros sejam também de felicitações, de entrega de certificados de brigadistas, de assinatura de certificações de vistoria”.

Em seguida o secretário da Sejusp despertou a atenção de todos ao fato de que a entrega da viatura ao CBMMS simboliza uma integração total entre os poderes e órgãos estatais. O secretário também citou outra parceria do TJ em prol da segurança pública, o curso de capacitação de policiais civis para oitiva especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência.