Em razão do retorno gradual do trabalho presencial no Poder Judiciário de MS, foram convocados nesta segunda-feira (26) um grupo de 137 jovens aprendizes para atuar em diversos setores da Secretaria do Tribunal de Justiça de MS, Fórum de Campo Grande e Centro Integrado de Justiça (Cijus). As vagas são decorrentes do contrato vigente do TJMS com o Instituto Mirim, cujas novas contratações estavam paralisadas em virtude da pandemia.

A juíza diretora do Foro de Campo Grande, Denize de Barros Dodero, recepcionou um grupo de 77 jovens aprendizes que atuarão nos cartórios e nas coordenadorias do Fórum. O intuito foi transmitir uma mensagem de boas-vindas aos jovens, destacando a importância do serviço deles para o Poder Judiciário, como também a contribuição dessa atuação no crescimento pessoal e profissional de cada um deles.

“Hoje ganhamos um especial reforço na nossa equipe. Nossas boas-vindas aos jovens aprendizes, que encontrem oportunidade e ambiente para crescimento e aprendizagem. Que possam somar como parte importante do nosso cotidiano, com orgulho de nossa identidade e do trabalho que realizamos. Contamos com uma relação de reciprocidade e de colaboração duradoura e de excelência. Juntos, estamos mais próximos do sucesso em nosso propósito coletivo.

Sintam-se acolhidos”, afirmou a juíza diretora.

Ao todo, serão 87 jovens aprendizes que atuarão no Fórum de Campo Grande, sendo que um deles é uma adolescente surda que atuará juntamente com uma servidora fluente em Libras no setor de Digitalização.