Visando preservar o patrimônio histórico material e imaterial do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, o presidente do Tribunal de Justiça, Des. Carlos Eduardo Contar, nesta segunda-feira, dia 15 de agosto, esteve nas comarcas de Maracaju e de Rio Brilhante para entrega da Galeria dos Juízes Titulares e entrega da Medalha de Bons Serviços Judiciários.

Em uma fala concisa, o presidente do TJMS, Des. Carlos Eduardo Contar reforçou que a cerimônia é singela, mas carregada de significado. Na galeria figuram registros de magistrados de Maracaju desde o ano de 1930, destes alguns estão sem registro fotográfico e espera-se que alguém da sociedade local possa contribuir com esse acervo oferecendo imagens para perpetuar a memória do TJMS. “Seria uma satisfação receber essas imagens”, completou. Em Rio Brilhante destacou a importância da história dos magistrados para a municipalidade.

Em Maracaju, na Galeria de Juízes Titulares figuram Edmundo Machado (1930-1938), Cristonane Breeneve (1944-1945), José Arcy Cardoso Gonçalves (1956), Fernando Leopoldino Mesquita Maia (1960-1961), Assis Pereira da Rosa (23/09/57 a 06/04/60), José Nunes da Cunha (05/12/67 a 17/04/68), Sydney Nunes Leite (08/11/73 a 30/06/76), Hamilton Carli (13/09/77 a 05/07/79), José Lamartine Satyro (30/11/79 a 24/01/80), Josué de Oliveira (01/09/80 a 18/08/82), João Bosco Rodrigues Monteiro (17/09/82 a 03/12/86), João Mathias Filho (13/03/87 a 29/11/88), Paulo Rodrigues (06/04/89 a 18/12/91), Amaury da Silva Kuklinski (02/05/89 a 25/05/98), José Ale Ahmad Netto (29/04/92 a 12/10/99), Ricardo César C. Galbiati (20/09/99 a 06/10/02), Sueli Garcia (03/07/00 a 18/05/06), Rubens Witzel Filho (11/04/03 a 22/09/11), May Melke Amaral Penteado Siravegna (30/6/06 a 14/12/06), Marcus Vinicius de Oliveira Elias (08/01/07 a 25/02/15), Alexsandro Motta (18/01/12 a 16/01/14), Raul Ignatius Nogueira (17/01/2014 até os dias atuais) e Marco Antônio Montagnana Morais (20/08/2015 até os dias atuais).

Em Maracaju, pelos magistrados falaram os presentes: o Des. José Ale Hamad Neto, que chegou em 1992 e ficou até 1999 na comarca, falou da alegria do tempo que judicou e da emoção que marca esse momento de homenagem. O juiz Paulo Rodrigues lembrou do fato marcante de sua chegada em Maracaju, com destaque para a primeira eleição para Presidente da República, em 1989, e parabenizou a iniciativa de recuperar e valorizar o trabalho realizado.

A juíza Sueli Garcia foi substituta e titular e lembrou do trabalho dos servidores e o desafio de ser mulher magistrada. O juiz Marcus Vinicius de Oliveira Elias falou dos nove anos de muitas experiências e de trabalho exaustivo por conta das demandas em matérias diversas peculiares na comarca. Em seguida falaram o juiz Raul Ignatius Nogueira e o juiz Marco Antônio Montagnana Morais, agradecendo pela homenagem e a promoção da memória.

Em Rio Brilhante, o juiz José Henrique Neiva elogiou a iniciativa que valoriza juízes e servidores e o juiz Alessandro Meliso, que viveu 11 anos no município, lembrou da sua participação na construção do atual prédio do Fórum local. O juiz Jorge Kuramoto congratulou a iniciativa, agradeceu pela homenagem aos servidores e registrou que é o juiz com mais tempo na comarca.

Depois da solenidade da Galeria, o Des. Carlos Eduardo Contar entregou a Medalha de Bons Serviços Judiciários, instituída para reconhecer décadas de dedicação e estabilidade, voltados à melhoria dos serviços, com o transcorrer de tantos anos na prática do serviço público judicial estadual.

Receberam a medalha de Bronze: Judá Montiel Alves Ferreira, Percelina dos Santos Caetano Bittencourt, Adriana Fernandes de Oliveira, Mário Sérgio Gonzales, Juliana Maia Soutelo Salgado, Eduardo Kyochi de Souza Morita, Simone Moretto França, Aristides de Matos Moreira, James de Freitas Ferreira, Romildo Ximenes de Souza e Eva Vilma Cardoso Herculano.

A medalha de Prata foi entregue para Maria Auxiliadora Lescano Carneiro, Vanira Lorscheider, Simone Valéria Fiorin Souza. Receberam a de Ouro: Arcizo Carlos de Souza, Absalão Bispo dos Santos, Antonio Luiz Ortiz Melchiorre, Agustinha Godoy Lamb. A única a receber a medalha de Platina foi Aparecida de Deus Farias.

As fotos da Galeria de Juízes Titulares em Rio Brilhante são de Raul Bezerra (1956), Assis Pereira da Rosa (12/05/60 a 26/01/61), Sydney Nunes Leite (02/04/71 a 10/12/72), Aleixo Paraguassu Netto (04/06/74 a 30/03/76), Dagma Paulino dos Reis (14/06/76 a 21/06/79), Elpídio Helvécio Chaves Martins (01/09/80 a 02/12/81), Clóvis Borborema Santana (26/04/82 a 21/03/84), Paschoal Carmello Leandro (15/05/84 a 02/04/86), Wilson Vieira Loubet (10/02/87 a 07/11/88), Marcos José de Brito Rodrigues (03/05/89 a 14/08/91), João Rosa de Lima (09/10/91 a 13/08/96), Sebastião Lino Simão (09/03/95 a 15/10/97), José Henrique Neiva de C. e Silva (03/06/98 a 03/10/02), Jairo Luiz de Quadros (01/09/99 a 27/06/02), Ricardo Gomes Façanha (01/02/01 a 23/12/04), Márcio Alexandre Wust (09/08/02 a 10/05/12), Paulo Henrique Pereira (29/10/02 a 24/02/08), Alessandro Carlo Meliso Rodrigues (06/05/05 a 7/10/15), Fábio Henrique Calazans Ramos (02/6/16 a 16/6/16), Jorge Tadashi Kuramoto (05/05/09 até os dias atuais) e Mariana Rezende Ferreira Yoshida (17/06/16 até os dias atuais).

A exemplo de Maracaju, terminada a cerimônia da Galeria a atenção ficou voltada aos servidores. Desta vez, três medalhas de Platina foram entregues para Valdete Luíza Dias, Samuel Rezende Freitas e Egídia Cardoso. Na categoria Ouro, receberam a honraria Manoel Barboza Filho, Denise Regina Martinelli e Rosane Carvalho Palhano.

Fora agraciados com a medalha Prata: Susana de Fátima Montanha Medeiros, Lúcia do Nascimento Nantes, Roberto Carlos Pereira, Susana Dal Canton Gruber, Elcio Bianchi Rocha, Ademar Rei de França, Elisabete Teresa Piovesan Burin e Sandra Giuliani Bortolotto. Receberam o Bronze os servidores Genciana Teles Rodrigues, Emanuele Aparecida Santos Videira, Renata Barbosa de Paiva Facco, Fabiane Franco Valesi Machado, Kátia Cristina Garcia, Elcio Ribeiro dos Santos, Márci de Moraes da Veiga Silva, Carla Denise Martins Rigo Suekane, Fernanda Panta da Silva e Ellen Alvina Herichs Moreira.

Nas duas comarcas o Des. Carlos Eduardo Contar ressaltou “o reconhecimento público aos serventuários, pessoas de bastidores mas que aqui pretendo divulgar e enaltecer os servidores. Temos aqui a terceira servidora mais antiga em atividade no Poder Judiciário de MS. A proposta é deixar essa marca, esse registro de reconhecimento público”.