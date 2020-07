Por unanimidade, os magistrados da 1ª Câmara Criminal deram parcial provimento ao recurso interposto por dois homens: o primeiro por receptação a um ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, e o segundo por furto a dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de 60 dias-multa.

A defesa do primeiro requereu a reforma da sentença para o fim de reconhecer o princípio da bagatela e por atipicidade da conduta. Alternativamente, pediu o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo pela alteração do patamar de aumento em razão de cada circunstância negativa, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa do segundo buscou a reforma da sentença com consequente absolvição do réu por insuficiência probatória. Alternativamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.